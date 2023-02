Odon Elorza: "La autonomía del diputado no existe, un diputado no es libre"

Publicado hace 1 hora por nereira a eitb.eus

Odon Elorza, se ha pronunciado en Ganbara, sobre su renuncia como diputado por Gipuzkoa del PSOE, y ha asegurado que las razones para su dimisión fueron la falta de autonomía y libertad que tenía para expresarse: "La autonomía del diputado no existe, un diputado no es libre ni siquiera para presentar una pregunta escrita dirigida al Gobierno en buenos términos en el Registro del Congreso, por lo que al final no puedes más y renuncias".