Una semana aciaga para El Partido que no Puede Ser Nombrado: Le embargan el sueldo a Espinete de las Monsergas, y Geyperman no se sabe cómo va el protocolo del Ayuntamiento de Madrid. Los efectos de la huelga se hacen patentes y Españita cae en un estado acelerado de venezualización. Lady Paro consume muchas botellas de Rioja y Will Smith le da el premio Donostia a Chris que es negro como él, afortunadamente. Ah, y la Raposa de Os Peares ya es el Rey Sol.