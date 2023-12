Mandato imperativo

Publicado hace 56 minutos por Cuchipanda a asihablociceron.blogspot.com

No hay nadie en este país que me parezca más simple y bobo que los trevijanistas. Puede que ahora mismo no sepáis de quiénes hablo, pero en cuanto empiece a caracterizarlos vais a caer enseguida. Se trata de estos pesados que, cada vez que se habla de política, empiezan a usar palabros tipo «libertad constituyente», «democracia formal», «partitocracia» o «sistema mayoritario uninominal a una vuelta». Todo son términos de la ciencia política, pero usados todos juntos delatan más una posición política (ellos lo llaman pre-política) que otra cosa.