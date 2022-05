Publicado hace 17 minutos por nereira a newtral.es

Desde que Ayuso llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid en agosto de 2019 la deuda per cápita en la Comunidad de Madrid no se ha reducido, como ella asegura, en 6.000 euros por persona en España.En el tercer trimestre de 2019 la deuda per cápita estaba en 5.056,29 euros. El último dato disponible, del cuarto trimestre de 2021 es que está en 5.096,71 euros, por lo que ha aumentado en 40,42 euros desde que ella es presidenta.