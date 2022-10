Madrid “da la espalda” a los extranjeros con VIH y quiere “hacer caja” con ellos

Publicado hace 1 hora por Javier_Lothbrok a que.madrid

Madrid es la única comunidad autónoma que está vulnerando el derecho a la salud de las personas residentes en ella, que tienen una situación administrativa incierta. Hasta noviembre del año pasado se respetaba la ley de "cuando la atención médica es no demorable, da igual la situación administrativa de las personas. Hay que atenderlas." En Madrid, ahora no se está cumpliendo y se están poniendo muchas barreras para que si no cumples una serie de requisitos que ellos han puesto, no puedes acceder al sistema sanitario.