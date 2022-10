La lucha de egos y protagonismo desorienta el liderazgo comunitario

Publicado hace 19 minutos por candonga1 a amp.elmundo.es

No es una sorpresa. Von der Leyen y Borrell no se llevan bien. No se entienden, no se respetan y chocan constantemente. Ella, tirando de rango, impone salir a hacer todos los anuncios importantes (de Exteriores o de cualquier tema) aunque no tenga sentido logístico, de competencias o de agendas. Y disfrutó cuando antes de la guerra el español fue muy criticado por un viaje a Moscú. Von der Leyen, en un momento dulce tras unos inicios dubitativos, se ha convertido en el referente fuera de nuestras fronteras, pero dentro hay más dudas.