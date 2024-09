Publicado hace 1 hora por doyou a telecinco.es

"Ahora hay más máquinas que hacen nuestro trabajo, pero eso no ha hecho que mi generación tenga más tiempo libre que la de mis padres. Eso significa que el tiempo no se está distribuyendo bien y este es un debate que incluye a gente que ha optado por opciones de derecha pero que saben que la vida no puede ser solo ir de casa al trabajo y del trabajo a casa. Trabajadores más descansados son trabajadores más productivos", ha sentenciado. Que el líder del PP entre a la discusión de la discusión del tiempo de trabajo es una buena noticia para todos