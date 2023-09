El juez imputa la alcaldesa de Puerto Lumbreras por la actividad ilegal de una macrogranja porcina

Publicado hace 2 horas por Ratoncolorao a ondacero.es

María Ángeles Túnez ha sido citada a declarar ante el juez el próximo 16 de octubre por un presunto delito de prevaricación. La macrogranja alberga 1888 cerdas reproductoras, no dispone de licencia urbanística que sustente las edificaciones existentes en la parcela, no dispone de Declaración Ambiental Integrada, no dispone de licencia de actividad y no dispone de recursos hídricos lícitos que permitan el suministro de agua ya que la CHS emitió informe desfavorable.