Jorge Moruno: "La emancipación es la lucha por el tiempo libre"

Publicado hace 1 hora por Noctuar a elcritic.cat

La renta básica no es una finalidad en sí misma. Yo la veo no sólo como una manera de acabar con la pobreza sino como una manera de ampliar el margen de libertad, junto con toda otra serie de garantías, como el acceso a la vivienda. Hay que garantizar un mínimo de ingresos para poder desarrollar múltiples actividades que quieras hacer: tiempo libre para gozar, crear e innovar. Esta renta básica tiene que estar inscrita en la perspectiva de ir construyendo una sociedad que entienda la igualdad como premisa y punto de partida; no como una promesa