Isla Ardilla

Publicado hace 10 minutos por Ratoncolorao a ctxt.es

Una de las novelas más apasionantes que he leído este verano bajo la sombrilla ha sido el grupo de Telegram de Alvise. La recomiendo sin dudarlo. Imaginen la trastienda de El Club de la Lucha. Imaginen las escenas descartadas de la peli de David Fincher en las que, antes de liarse a hostias, el grupo de tíos enfurecidos con el mundo se citan en la barra de un bar y calientan el ambiente mediante una terapia intensiva de insultos y amenazas contra todo lo que se menea. No importa si ese algo se menea de verdad o si no se mueve porque no existe.