Ione e Irene no se van

Ni Podemos es pasado ni tampoco su papel actual es lo irrelevante que se pretende que acabe siendo. Quienes así lo afirman saben que gozan de buena salud porque si no fuera así dejarían de hablar de Ione e Irene, no se molestarían en atacarlas, no necesitarían insultarlas como continúan haciendo... Eso subleva no solo al Gobierno de coalición. También a todos los poderes que llevan casi diez años invirtiendo una pasta gansa en acabar con Podemos.