Nación Andaluza es el único partido independentista andaluz que se presenta en las elecciones autonómicas del domingo. Esperan superar los 5.000 votos que obtuvieron en los últimos comicios. Sólo se presentan a las autonómicas, no porque crean, sino por no dejar terreno a otras formaciones que se presentan como andalusistas y ellos consideran que no lo son