Mi gran noche: cuánto gastan los ayuntamientos en conciertos y orquestas

civio.es

No hay fiesta de verano, ni en pueblo ni en ciudad, sin su orquesta y su concierto. Eso sí, no todos los consistorios tienen fondos suficientes para pagar el caché que artistas de renombre piden por una actuación y, si lo hacen, a veces es a costa de invertir el presupuesto de festejos en casi su totalidad. Si no, que se lo digan al Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) que ha pagado al grupo Taburete 90.000 euros (sin IVA) para que dé un concierto el 29 de septiembre. El informe de fiscalización del contrato, realizado por el propio ayun