Al expresidente Felipe González no le «suena bien» la nueva Ley de Memoria Democrática. Lo ha advertido después que el PSOE y Bildu aprobaran ayer en el Congreso la enmienda que permitirá investigar la actividad de los GAL durante su primer gobierno. González no ha querido ir más allá y ha subrayado que aún no ha leído el texto. «No lo he visto, cuando lo vea les diré, pero sonarme, no me suena bien», ha sido su declaración.