Garamendi tiene razón. La justicia social la carga el diablo

Garamendi, desde la cúspide de la CEOE, dice que bajar el IVA de la luz es una medida progresista. Será por eso por lo que él la aplaudió, porque es una medida progresista. Dijo que subir los impuestos a las eléctricas, y solo a ellas, era parecido a lo que dice el poema de Niemöller, aquello de los nazis, que primero vinieron a por comunistas y no me importó porque yo no lo era, luego a por judíos y tampoco por lo mismo, hasta que vinieron a por mí.