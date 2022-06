Fascismo y xenofobia de importación… norteamericana

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a deverdaddigital.com

«No a la inmigración. No al globalismo. No al feminismo, a las libertades sexuales y reproductivas. No a la convivencia ideológica, étnica o religiosa…». Todas estas negativas, y muchas más, forman parte del ultrareaccionario ideario de la extrema derecha de Vox, y se han podido escuchar en la campaña electoral de Andalucía. Elevando la voz hasta la ronquera, con un tono y unas formas claramente mussolinianas, la lider del partido fascista transalpino Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni intervino en el mitin de Vox en Marbella.