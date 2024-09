Publicado hace 1 hora por candonga1 a europapress.es

Sumar y Esquerra han instado de nuevo al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, a preguntar a la ciudadanía por la monarquía y, en concreto, el diputado ERC, Francesc-Marc Álvaro le ha echado en cara que incluyan en sus encuestas preguntas sobre "la tortilla de patata", pero no sobre el Rey. El sociólogo ha reiterado que no lo hacen porque no existe "ninguna inquietud" sobre este asunto en la ciudadanía y que si surge, meterán este tema en sus estudios.