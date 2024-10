Publicado hace 53 minutos por candonga1 a rac1.cat

De hecho, la magistrada destroza completamente el argumentario que utilizan el resto para justificar la no aplicación de la amnistía por la malversación. "El Supremo lo fundamenta diciendo que, al no empobrecerse, no pusieron su dinero y, por tanto, lo utilizaron públicos". Un razonamiento que Ferrer deja claro que " se mueve en el terreno de la ficción jurídica y que es una entelequia . Esto no se había escuchado en los últimos años", señala el periodista.