Los durísimos dos minutos de Julio Anguita que se comparten masivamente: más de 4.000 retuits

Un mensaje muy claro para los jóvenes. “Chavales que me estáis viendo: no tenéis futuro alguno. Salvo que cambiéis, no que os cambien los demás ¿eh? Que luchéis para que os lo cambien”. "Se dijo en el año 96: estamos ante las primeras generaciones de jóvenes que van a vivir peor que sus padres. Pero dijo otra cosa terrible: pero es una generación criada entre algodones, no esta acostumbrada a la lucha. Y este es el problema. Este país no tiene ningún futuro, salvo lo que dure el sol, lo que duren las playas. El turismo. Y punto”, avisa.