El dogma de la inviolabilidad del rey

Artículo de un ex fiscal y magistrado del Tribunal Supremo: "No creo necesaria una ley de la Corona, basta desempolvar el dictamen del Consejo de Estado, cuando fue requerido sobre la necesidad de modificar la Constitución ante la renuncia a la inviolabilidad absoluta que suponía la firma por España del Estatuto de la Corte Penal. Se estimó que no era necesario: es suficiente interpretar el alcance de la inviolabilidad según los Tratados Internacionales que delimitan las inmunidades de los Jefes de Estado a sus funciones".