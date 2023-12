Publicado hace 6 minutos por parladoiro a propublica.org

La historia de una tienda de Indiana demuestra cómo los más de 60.000 minoristas de armas en Estados Unidos tienen pocos incentivos financieros para decir no a compradores cuestionables y enfrentan sanciones limitadas por no impedir transacciones ilegales. Catorce meses antes, la ciudad de Chicago había demandado Westforth Sports Inc., alegando que la tienda de equipos deportivos era negligente en la forma en que examinaba a los compradores de armas y se había convertido en un epicentro de la compra ilegal de armas.