Comienza la carrera por la Agencia Espacial Española: descartada Madrid... Sevilla, Teruel, León o Ávila aspiran a conseguir la sede

Publicado hace 29 minutos por Xtv a 20minutos.es

La convocatoria no se ha lanzado aún pero ya hay varios candidatos para albergar la sede de este nuevo organismo. Los municipios de Sevilla, Teruel, Cebreros (Ávila) y León se han postulado para albergarla y han dado a conocer las ventajas de sus propuestas. Quien no la albergará finalmente es Madrid tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no estaría entre las candidatas por el plan del Ejecutivo de descentralizar la administración del Estado.