Colau quiere limitar el tráfico de cruceros en el puerto

El problema, subrayó Colau, no es solo de contaminación, también de “sostenibilidad de la ciudad” puesto que son “miles las personas que llegan y la mayoría están pocas horas y se concentran mucho en la zona del centro y de golpe generan sensación de colapso”. La edil explicó que el 40% de los cruceristas que llegan a la capital catalana no están en sus calles más de cuatro horas y visitan prácticamente siempre los mismos lugares, con lo que su impacto económico es “relativo, no es generalizado”. En el 2019, recibió 3,1 millones de cruceristas.