Publicado hace 27 minutos por Estauracio a eluniversal.com

El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, se pronunció este miércoles 21 de agosto sobre el estatus político de los partido y afirmó que quienes "no reconozcan sentencia del TSJ" sobre los comicios del 28 de julio, "no podrán postular candidatos en las elecciones regionales". "Ellos no reconocen al TSJ y en este sentido ¿Cómo van a hacer para sus postulaciones?, sostuvo durante su programa Con El Mazo Dando.