"el problema fundamental no está ahí, no está en cómo habitar un presente que se desdibuja, sino en el orden que se pretende fundar en ese presente. Feijóo quiere volver a un mundo que ya no existe, igual que las películas de Marvel o las de La Guerra de las Galaxias creen que su futuro pasa por volver a las narrativas que las hicieron lo que son."