Wikipedia española, vol II: The revenge of the bibliotecarios

Venimos de aquí https://www.meneame.net/m/opinion/wikipedia-espanola-proyecto-convertido-basura

Hace un par de días escribí y describí como pasé de estar deseando colaborar en Wikipedia, a dejar de estarlo. Es verdad que la popularidad que ganó el artículo me pilló de sorpresa y mi idea inicial era más bien desahogarme yo, pero me congratula bastante haber podido sacar a la luz un buen número de experiencias muy similares a las mías, y que de alguna forma tanto mi experiencia como las de esas otras personas hayan podido servir para abrir los ojos a mucha gente, e incluso llegar a muchos otros editores, bibliotecarios, o incluso a la cúpula (¿cúpula?) de Wikimedia España.

Como todas las segundas partes, esta viene dada por el interés suscitado por la primera parte, y no es tan buena. Pero, ¿por qué no? Veamos qué pasó después.

La crítica dentro de Wikipedia: perfil de usuario

Una vez que me borraron el artículo por segunda vez, me sentía bastante frustrado, por lo que decidí criticar abiertamente todo lo ocurrido en mi perfil de usuario. No sentía que fuese correcto hablar al respecto fuera de Wikipedia y quería que todo quedase dentro, me parecía más adecuado. Mi gozo en un poco, apareció un editor/bibliotecario/algo y me borró fulminantemente toda mi página de usuario, porque las páginas de usuario no son para eso. No se puede criticar Wikipedia dentro de Wikipedia, solo en sitios externos. La rapidez con la que actúan con (contra) mí es sorprendente, ¡qué velocidad!

Pues vuelvo a crear mi página de usuario, y paso a un modo más aséptico. Y tanto: un párrafo copiado de las normas que indica qué se puede incluir en un perfil de usuario, luego una frase indicando que hice un artículo y me lo borraron, y que hice mi perfil de usuario y también me lo borraron. Cumple perfectamente las normas, porque es una descripción objetiva y fehacienBORRADO. Ni aportan razón alguna, ni las necesitan.

¿La crítica dentro de Wikipedia: perfil de discusión?

Rastreo un poco y veo un caso de un artículo que ha sido borrado, así que voy a la discusión del autor, que intenta defenderse de los "borradores" (quicir, los que borran) como puede, y le añado un nuevo tema diciéndole que no hay nada que hacer, que no se esfuerce, que da igual la razón que tenga, que Wikipedia está secuestrada por esa gente. Ya sé lo que va a pasar, van a borrar mi comentario, tengo la lección aprendida y no me va a pillar de sorpresa; además, este comentario es de los pocos que legítimamente supera los límites de la etiqueta (pero dentro de los límites de la legalidad, lo último que necesito es darles pie a una denuncia por difamación).

Comentario borrado de la discusión de ese usuario. Obviamente.

Pero este comentario dispara una nueva jugada por su parte. Vuelven a mi tablón de discusión y me notifican que me denuncian porque lo estoy poniendo de cabeza todo, falto al respeto, me enmaraño en más problemas, y demás parafernalia.

"No esperaba menos", mi respuesta en mi tablón de discusión a su denuncia.

Y la expulsión.

La expulsión es inminente, y aunque veo que otras denuncias están encoladas y llevan un tiempo en procesarse, yo sé qué soy VIP y los procesos funcionan en modo prioritario conmigo.

Así es, en cuestión de minutos, tengo el juicio terminado y ejecutado:

Bloquean mi perfil, mi correo, y hasta mi página de discusión. Bloqueo permanente, además. Lo cual aprovechan para deshacer mi último comentario de "No esperaba menos", porque... porque sí, ¿quién necesita dar explicaciones a estas alturas?

Espera... la razón... ¿sabotaje mediante sitios externos? ¿Y cita una frase que yo escribí ¡¡¡EN MENÉAME!!!? ¿Es eso siquiera una razón de bloqueo que esté en las normas? Ni está ni se necesita.

Vi en mi anterior artículo muchas comparaciones entre Menéame y Wikipedia, pues ahora sí que procede una. Es como si alguien critica la labor de los administradores (sin dar nombres, así genéricamente) de Menéame en Twitter, localizan el nombre de usuario en Menéame y lo banea de Menéame de por vida. Como poco, suena raro.

¿Me sorprende que me expulsen infinito citando una frase que he escrito en otro sitio? No. Viendo el resto de experiencias que compartíais, ya sabía que el despotismo de Wikipedia española estaba descontrolado.

¿Me sorprende en lo que hemos dejado que se convierta? Sí.

Esto es la Wikipedia en español

* la escena poscréditos

El cantante por el que empezó todo esto es Jesuly, un rapero sevillano (no sé si ahora sigue siéndolo), que grabó varios discos con Avoid Records y SFDK Records / BOA Música y que tuvo colaboraciones en su momento con otros, como SFDK o Shotta, y es enlazado desde otros 18 artículos de la propia Wikipedia. No es para tener una entrada de 50 páginas, pero al menos una pequeña introducción biográfica y su discografía creo que sí tiene encaje en una enciclopedia que intenta aunar todo el conocimiento humano.