Wikipedia española: un proyecto convertido en basura

Es mi primer artículo y voy a tratar de ser conciso con mi primera y última experiencia colaborando con la Wikipedia española, tanto la parte objetiva como la subjetiva.

Estoy escuchando música, y puesto que solo conozco el nombre artístico, me pregunto cuál será el nombre real del cantante. Pues lo de siempre: " wikipedia" en google, y consulta resuelta. Mi sorpresa: no tiene página de Wikipedia, o no la tiene ahora; solo aparece el historial de que antiguamente sí existía, y se borró porque la habían vandalizado. Aún así, Wikipedia me invita a que la cree: "Si el artículo incluso así no existe: Crea el artículo utilizando nuestro asistente o solicita su creación."

Bueno, pues llega el momento. Me abro una cuenta en Wikipedia España; siempre he querido colaborar y puedo aportar mucho en correcciones de estilo y ortografía, además de en crear esa página y algunas otras de mi sector que están ausentes o solo son esbozos. Reviso las normas, todo bien, todo listo. Empiezo a crear mi artículo en dos tramos, en un primero añado una frase con la información que yo mismo buscaba una hora atrás, y en el siguiente añado información de su discografía, colaboraciones, productoras, categorías, etcétera. Desde luego, no es una tesis doctoral por número de páginas, pero al menos ya tiene su página. Tras alrededor de una hora, publico el segundo tramo, me congratulo por haber aportado mi grano de arena al conocimiento español, y me dispongo a seguir con mi vida.

En cuestión de minutos, algo o alguien ha colocado un aviso al principio del artículo, en gigante: "el artículo cumple los criterios para el borrado rápido, razón: autopromoción o publicidad". Me parece tan arbitrario que supongo que debe ser un "algo", así que me dispongo a hacer las cosas bien. Sigo el enlace que me indican, añado mis comentarios indicando que yo ni soy esa persona ni tengo ninguna relación personal o profesional, que el artículo está enlazado desde otros artículos de Wikipedia, etcétera. La respuesta de un bibliotecaro: "si no hay referencias no hay artículo, lo siento".

Artículo borrado.

Ni siquiera he visto venir esta posibilidad. Wikipedia España está llena de multitud de puta mierda, con enlaces de mala calidad o ausencia absoluta de enlaces, y en cambio yo ni siquiera tengo la oportunidad de añadirlos. Empiezo a pensar que esa gente va de subida: frente a la falta de un sueldo, se cobran su tiempo dedicado en egolatría y petulancia.

Aunque también puedo estar equivocado. A fin de cuentas, yo soy el nuevo, no conozco los procesos; además de que crear un artículo que ya se había borrado (aunque fuese años atrás) puede disparar algún tipo de alarma. ¡No pasa nada! Manos a la obra de nuevo. Esta vez, referencias por dóquier: tres frases, una lista de la discografía... y seis referencias. El artículo es más escueto que antes, pero toda palabra está bien referenciada con información externa y relevancia enciclopédica. ¡Problema resuelto!

Artículo borrado.

La razón esta vez: estoy recreando un artículo que había sido borrado. Aunque se borró por falta de referencias y ahora hay más referencias que texto, da exactamente igual. El wikifulano que busca y localiza el artículo, y lo borra, tiene a bien dedicarme algunas palabras, indicándome que no debería "desobedecer", que si me atrevo a volver a hacer el artículo será considerado un "acto como claro sabotaje" y seré "sancionado".

Desde luego que no será necesaria sanción; ahí os pudráis. Eso sí, ni un duro más por mi parte.

Cuando he hablado al respecto con otra gente, los comentarios son similares: los bibliotecarios son dioses venidos a menos, engreídos y narcisistas, donde su polla tiene que ser siempre la más grande; los procesos de Wikipedia española burocráticos y engorrosos, impiden que de verdad pueda haber muchas más y mejores colaboraciones (a pesar de que hay una norma que es "sáltate las normas" para facilitar la colaboración, igualmente aparecerán los de siempre a imponer su visión de las cosas).

¿Cómo hemos dejado que Wikipedia España sea gestionada por esta panda de mequetrefes?