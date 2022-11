Cuando la realidad supera al Mundo Today. El día que la koplowitz denunció el fraude del euribor

En estos momentos pulula por la primera página de meneame una ¿noticia? del elmundotoday.com en la que se advierte que el Euribor es un índice variable y de paso, nos llama “subnormalitos” a todos por tener que explicarlo. Hasta aquí todo correcto, es poco más o menos lo que hace el Banco de España.

Pero claro, en este país somos tan imaginativos que hacemos realidad lo que sólo sueñan nuestros periódicos, incluido los de coña. Porque resulta que no precismente la Botín, pero si otra ínclita figura de nuestras patrias sicavs fue tomada por “subnormalita” por las botines de la vida y ¿qué creéis que pasó?: le devolvieron hasta la tinta del boli que gastó.

Pero esto no tiene gracia si no se cuenta bien, sobre todo ahora que parece que el euribor es un monstruo que se va a comer a media España, cuando la realidad es que es una estafa que deberíamos dejar de soportar.

Rodaban los lejanos años de 2008 cuando, inmersos en un maremagnun de desahucios, un grupo de investigadores sevillanos vinculados al 15m se puso a investigar toda información a la que tenía sobre el Euribor, haciendo públicos sus resultados en 2012. Aquello se llamó Opeuribor, meneame tiene hasta una etiqueta de aquellos años.https://www.meneame.net/search?p=tags&q= opeuribor

Aquí os lo explica el principal jurista del grupo

Como resultado de aquello, se demostró ante el juzgado la manipulación del índice euribor y como consecuencia de ello, la comisión de la competencia europea impuso la mayor multa a los bancos impuesta hasta la fecha.

Resultó que finalmente la variabilidad del índice euribor no era producto de un mercado sino de la voluntad de unas pocas personas. Resultó efectivamente los bancos nos habían tomado a todos no por subnormalitos, sino por auténticos gilipollas y nos siguen tomando, porque todo lo que ha cambiado desde entonces ha sido a peor.

No sé si lo sabéis, pero el Euribor no sólo referencia hipotecas. También referencia préstamos e inversiones. Es decir que si tenías 500 millones a plazo fijo (¿no los tenéis? que raro, la koplowitz sí) y te salía un euribor negativo, encima perdías dinero. Sabiendo esto, se comprende por qué el euribor ha estado tantos años en negativo, porque tocaba pagar muchos intereses de las inversiones realizadas por los grandes fondos durante la crisis para protegerse.

Demostrado que el índice está siendo manipulado, había muchos fondos de inversión que no estaban dispuestos a que los tomases por subnormalitos. Entre ellos, el de la Koplowitz. Eso sí tú tenías una cláusula suelo y un diferencial te obliugaba a pagarles aunque el dichoso índice estuviese en negativo.

La Sra. Koplowitz denunció a Citigroup Inc y JP Morgan Chase por las inversiones referenciadas a euribor, con ello logró una compensación económica por lo que había dejado de cobrar por la inversión. elindependiente.com

No fue la única, los bancos no quieren llegar a juicio, no quieren que pase con el euribor lo mismo que ha pasado con el Libor. El Libor era el equivalente a euribor en Londres, calculado exactamente igual. Cuando los jueces echaron mano de las pruebas de manipulación, sentenciaron el índice a muerte. Lo sacaron de todos los préstamos e hipotecas, ya no había que pagarlo, solo el interés fijo.

En todo el mundo se sabe que el Euribor es un índice manipulado, no porque lo digan los expertos sino porque así lo sancionó la Comisión de la Competencia Europea. En estos tiempos en los que vemos como el ascenso sin sentido del euribor está llevando a familias y empresas al límite de la subsistencia, quizás deberíamos volver a recordar que ese fraude se descubrió en España y que ni jueces, ni gobierno, ni BDE hacen nada por evitar que se siga perpetrando. ¿o es que vamos a esperar a que la calle se llene de desahucios y las empresas empiecen a despedir por falta de liquidez? Igual sí, igual somos un poquillo subnormalitos y no queremos creerlo.

#opeuribor; #euribor #fraude