La elección de Escrivá cuenta con el rechazo absoluto del PP, que no está dispuesto a formar parte de ningún acuerdo con el ministro como candidato a gobernador. "No se puede ser ministro por la mañana y gobernador por la tarde (...)Volvemos a las andadas y, si esto es así, el gobernador no ofrecerá garantías de independencia", aseguró Feijóo este martes. Según el líder de la oposición, el Gobierno vuelve a "invadir una institución", dando al traste con los avances de cara a la despolitización de las instituciones