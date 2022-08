La DGT dice adiós para siempre a las multas en papel, pero solo para un tipo de conductores

Publicado hace 20 minutos por nereira a elperiodico.com

A partir del 1 de noviembre no se emitirán multas y notificaciones en papel.La directriz solo afecta a un grupo concreto de vehículos: aquellos que están a nombre de empresas. Si se da por aludido, sentimos decirle que no vale decir que no lo sabía: la DGT envió una carta a todas las pymes y autónomos del país, en la cual explicaba la obligatoriedad de darse de alta en la Dirección Electrónica Vial (DEV).