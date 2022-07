Publicado hace 40 minutos por nereira a islabit.com

Aunque es indudable que estamos absolutamente familiarizados con Google, eso no quiere decir que no existan otros buscadores interesantes. En Windows, por ejemplo, nos encontramos con Bing. Pero si estás cansado del buscador de Microsoft, te enseñamos los pasos a seguir para deshabilitar Bing en el menú Inicio de Windows 10/11 y que no moleste en el futuro, pudiendo realizar las búsquedas después con el programa que prefieras para ello.