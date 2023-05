Una vez me apunté a taekwondo

Publicado hace 1 hora por WorkOutFine444 a sport.jotdown.es

«Nos dio muy fuerte por Bola de Drac, que la veíamos todos en TV3, tanto que durante un tiempo jugar a «peleas» relevó a jugar a fútbol como actividad favorita en el recreo. En clase, me dijo el gran maestro-profesor-entrenador que al cerrar el puño metiera el pulgar bajo los otros dedos, porque así, si le pegaba un puñetazo a alguien no me rompería el dedo. Yo no había pensado en pegarle un puñetazo a nadie»