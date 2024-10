Publicado hace 22 minutos por Abrildel21 a nortes.me

No era cosa de ellas, no, la Revolución. (...) La famosa fotografía de las detenciones de la sierra de Brañosera, en Palencia -aunque normalmente se confunda con Asturias- fue publicada por primera vez en la revista Crónica el 21 de octubre de 1934, con el subtítulo “un grupo de campesinos y de mineros sublevados, a los que acompañaba una mujer, y que, sorprendidos por fuerzas del Ejército y de la Guardia Civil, se rindieron”. Los revolucionarios, por un lado; ella, por el otro. Y el lenguaje, eso también lo afirmaba Nochlin, no es inocente.