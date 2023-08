Un artículo polémico

Publicado hace 57 minutos por doyou a mcguffineducativo.es

Las ideas pedagógicas de los 90 no han conducido a una mejor escuela. Hoy podemos ver los resultados. Estudios como PISA y TIMSS brindan evidencia clara de que las escuelas suecas se han deteriorado de una manera que no tiene precedentes. Hay motivos para creer que “los métodos de enseñanza que en gran medida ponen a los estudiantes en su propio trabajo conducen a peores resultados que una enseñanza en la que el profesor asume una responsabilidad más activa”. El método de enseñanza en el que el maestro se convierte en guía no es exitoso.