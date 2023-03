Torturadas: la voz de 22 mujeres vejadas en la comisaría de Via Laietana en el franquismo y en democracia

Publicado hace 1 hora por candonga1 a elnacional.cat

Matilde, una testigo relevante que no revela su apellido y ni su profesión para no desenfocar el valor de sus palabras, recuerda que es detenida en 1971 cuando iba al concierto de Pete Seeger, que se canceló y hubo una protesta. Con 17 años recién cumplidos pasó 13 días- en la Jefatura de Via Laietana. "Recuerda cómo los policías le hicieron la rueda, se la iban pasando los unos en los otros." Una escena que transmite el peligro experimentado por todas las mujeres detenidas a ser vejadas sexualmente.