“The Queen is Dead”: La canción de los Smiths sobre el desprecio a la monarquía

El 16 de junio de 1986, The Smiths lanzó su tercer material: ‘The Queen is Dead’. Es uno de los discos más importantes de la historia, con canciones icónicas de la banda como “Bigmouth Strikes Again” y “There Is a Light That Never Goes Out”. Sin embargo, recordamos la que da nombre al álbum, “The Queen is Dead”, porque hoy falleció la Reina Isabel II tras 70 años de reinado. La Reina Isabel fue tan longeva que incluso el mismo Mick Jagger recuerda ver fragmentos de su boda en la televisión. En 1986, cuando Inglaterra atravesaba por un...