Publicado hace 49 minutos por turuleto a elmundo.es

Hongos, desgarro y Gustavo Santaolalla. Esta trinidad marca al jugador de The Last of Us -considerado con todo merecimiento uno de los mejores videojuegos de la historia Y qué decir de Gustavo Santaolalla. La inmersión que se hace en el universo de The Last of Us habría sido imposible sin la labor de este músico y compositor argentino Esa sensación de desgarro se traslada al arranque de la serie, Joel es un ser que lo ha perdido todo. No vive, vaga por el mundo sin esperanza de que nada cambie