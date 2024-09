Publicado hace 42 minutos por xkapesitua a sport.jotdown.es

«Siempre he dicho que hemos tenido mala suerte de que los bolos cayeran en Cantabria, si caen en Catalunya o en el País Vasco ya eran deporte olímpico. Así de sencillo. Aquí faltaron… igual las apuestas, lo que hay en el País Vasco con la pelota y tal. Se hizo un par de veces, en partidos nocturnos por Los Pinares, en El Sardinero, hubo apuestas, pero no tiró… También una quiniela de la Liga. Pero aquí somos reacios a apostar, yo no juego a nada, ni lotería, ni bonoloto, nada. Juego en navidad porque todo el mundo lo hace y tienes que…»