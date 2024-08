Publicado hace 31 minutos por Deckardio a pagarcia.es

¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú (1964) fue la séptima película dirigida por Stanley Kubrick (1928-1999). Antes había trabajado en: Lolita (1962), Espartaco (1960), Senderos de gloria (1957), Atraco perfecto (1956), El beso del asesino (1955) y Fear and desire (1953). El llamativo título en España no se parece nada al original Dr. Strangelove or: How I learned to stop worrying and love the bomb. En Hispanoamérica estuvieron más precisos con la traducción y se la conoce como Dr. Insólito o: Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba