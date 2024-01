Publicado hace 16 minutos por karakol a 20minutos.es

Succession, The Bear y Bronca han sido las ganadoras absolutas de esta noche. Pero claro, es que también lo fueron la noche anterior en los Critics Choice y hace una semana en los Globos de Oro. Tres títulos de una calidad tan indiscutible que asusta; no deja casi espacio para la incertidumbre ni la sorpresa. Si acaso, para preguntarse qué lleva a considerar a Succession un drama y a The Bear una comedia, aunque lo de la rectitud en las categorías nunca fue una especialidad de los Emmy.