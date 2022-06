Stephen King: «Siempre habrá un mercado para la mierda, por supuesto»

Publicado hace 29 minutos por salemslot a lazonamuerta.substack.com

Entrevista publicada en 2000 donde Stephen King habla abiertamente sobre diversos temas personales tras el accidente que sufrió. «La gente me dice a veces: "Steve, ¿vas a escribir alguna vez una novela seria?", y con eso se refieren a una novela sobre profesores universitarios que tienen problemas de impotencia o algo así. Y tengo que decir que esas cosas no me interesan. Pero me llevó unos veinte años superar esa cuestión, y no avergonzarme de lo que hago, de los libros que escribo… Siempre habrá un mercado para la mierda, por supuesto».