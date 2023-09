¿Son los políticos cada vez más tontos?

Publicado hace 11 minutos por mogukceri a ojoavizor.eu

Esta es la pregunta que se hace el humorista americano Andy Borowitz en su desternillante libro “ Profiles in Ignorance”- Avid Reader/Simon and Shuster- refiriéndose a los políticos de su país. La respuesta es positiva. Borowitz , bien conocido entre la clase “ leída” es comentarista del New Yorker , la revista más elitista de la ciudad más elitista .El libro, todavía no traducido al español, está escrito en serio con unas grandes dosis de sarcasmo y en serio hay que leerlo aunque nos entre un escalofrío por la espalda al pensar en manos