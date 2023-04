¿Son los enfermos mentales peligrosos?

Publicado hace 38 minutos por maggette a mamby.com

Empezaré diciendo que en mis doce años como psiquiatra he vivido situaciones en las que he tenido miedo. Me han escupido, empujado, abofeteado, agarrado del cuello. Una vez una paciente me arrinconó y me amenazó con darme una paliza si no le devolvía su bata de médico y su identidad, que según ella le había robado.