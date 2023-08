Solo quedan 4.000 tigres, 4.000 leones, 6.000 guepardos

Publicado hace 1 día por ccguy a elasombrario.publico.es

“Mi adolescencia no ha sido normal. Este hombre que veis con pinta de aventurero es fotógrafo y, aparte de eso, es mi padre. Quería fotografiar a los grandes felinos del planeta. Cuando iba a cumplir 12 años, me preguntó si quería ir con él. Aquella aventura me marcaría para siempre”. Así presenta Unai Canela la serie ‘Panteras’, que este 13 de agosto, a las 21 horas, se estrena en La 2 de TVE. Una serie de televisión, protagonizada por Andoni Canela y su hijo, que nos lleva a la búsqueda de ocho panteras por el mundo (....)