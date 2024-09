Publicado hace 57 minutos por oghaio a hipertextual.com

Aunque no regula directamente la aceptación de efectivo como único medio de pago, la ley establece que los establecimientos pueden determinar las condiciones de venta. Esto incluye la posibilidad de decidir qué método de pago aceptan, siempre que se informe adecuadamente al consumidor y no se tope con otras medidas legales. La cosa cambia si deciden no aceptar pago en efectivo, en este caso la ley no les ampara.