Publicado hace 1 hora por ikipol a versobooks.com

"Tras la organización de campamentos para pedir el fin de la complicidad de las universidades en el genocidio israelí en curso, está claro que los estudiantes están tomando las riendas de su propia educación política. En solidaridad con estos grupos, tenemos los siguientes libros electrónicos para descargar gratis , incluido `From The River to the Sea' , publicado junto con Haymarket Books."