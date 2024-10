¿Qué sienten los hombres ante el avance del feminismo?

Publicado hace 1 hora por Ratoncolorao a rtve.es

Recientemente, un 44,1% de los hombres respondieron en una encuesta del CIS que se sentían discriminados ante el avance de la promoción de la igualdad. La idea de que “el feminismo ha llegado demasiado lejos” destaca sobre todo entre los más jóvenes. En la franja de edad de entre 16 y 24 años, más de un 51% admitieron esa sensación de discriminación frente a las mujeres. Las respuestas de algunos no se hicieron esperar: “Si alguien me puede decir los privilegios que tenemos… me encantaría saberlos, para aprovecharlos”.