Compuesta por Lord y Blackmore, Shades of Deep Purple –producido por Derek Lawrence y grabado en los estudios Pye de Londres– inicia con el instrumental “And The Address” donde ambos despliegan sus talentos y la banda muestra algunas de las características que han definido el estilo que hoy les identifica como una banda de rock pesado, en ocasiones de blues y en otras de progrock como se evidencia en su álbum Concerto For Group And Orchestra de 1970.