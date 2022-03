El sexo heterosexual no es natural [DEU]

Nuestra autora tiene sexo con hombres cis solo de vez en cuando, pero biológicamente los hechos le dan la razón: el sexo heterosexual trae consigo cosa perjudiciales. No tengo nada contra los heteros. Tengo amigos heterosexuales. A veces incluso me acuesto con hombres cis. Por mi, todo el mundo debe tener sexo cómo y con quién quiera. Pero tengo que decir que el sexo heterosexual no es natural. No es una ocurrencia mia, es asi biologicamente.