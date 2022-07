La Selectividad de Alegría y el país de los esfuerzos inútiles

Publicado hace 1 hora por glups a elpais.com

La ministra Pilar Alegría ha provocado un gran revuelo al anunciar que va a sustituir el actual examen de Selectividad por otro “modelo competencial”. Ciertamente, era urgente una reforma de la prueba que, entre otras cosas, permitiera valorar no solo conocimientos sino también su aplicación para el ingreso en la educación superior. No habría, en principio, mucho que objetar si, efectivamente, los alumnos en secundaria y Bachillerato adquirieran “buenos conocimientos”. El problema es que estos no existen, y hay cada vez menos que “aplicar”.